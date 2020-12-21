Son dakika haberi... Dünyanın en yaşlı pandası "Şinşing" 38 yaşında öldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Dünyanın en yaşlı pandası "Şinşing" 38 yaşında öldü

21.12.2020 19:25
Son dakika haberi... Dünyanın en yaşlı pandası

Bir son dakika haberine göre Çin'de dünyanın en yaşlı pandası olarak bilinen "Şinşing", 38 yaşında öldü.

Çin'de dünyanın en yaşlı pandası olarak bilinen "Şinşing", 38 yaşında öldü.

Xinhua ajansının haberine göre ülkenin Çongçing kentindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan Şinşing, 21 Ekim'de halsizlik ve iştahsızlık belirtileri göstermeye başladı.

İlerleyen günlerde sağlık durumu kötüye giden panda, nefes darlığı, öksürük, karın şişliği ile dışkılamada sorunlar yaşadı.

Panda, tüm çabalara rağmen kurtulamadı ve 8 Aralık'ta öldü. Şinşing'in ölümüne ilişkin yapılan anatomik ve patolojik analizler, pandanın ilerleyen yaşının ve çoklu organ yetmezliğinin, sindirim sisteminde sorunlara ve kanda protein eksikliğine neden olduğunu gösterdi.

Söz konusu sağlık sorunlarının da dişi pandanın solunum ve sindirim sisteminde enfeksiyona yol açarak ölümüne sebep olduğu belirtildi.

Ülkenin Sıçuan eyaletindeki Baoşing ilçesinde 1982 yılında doğan Şinşing, 1 yaşında Çonçing kentindeki hayvanat bahçesine getirilmişti.

150'den fazla üyesi bulunan bir panda ailesinin reisi durumundaki Şinşing'in yavruları, ABD, Kanada, Japonya başta olmak üzere birçok ülke ve bölgede bulunuyor.

Pandalara, Çin halkı tarafından büyük sempati beslenirken, bu canlılar Çin'in ulusal değeri olarak da görülüyor. Söz konusu canlılar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Pandalar, Çin'in zaman zaman diplomatik ilişkilerinde de panda diplomasisi olarak öne çıkarken, ilk panda diplomasisi 1957'de Sovyetler Birliği'ne hediye edilen "Pingping" ile başlamıştı.

Çin'in yabancı ülkelere kiraladığı pandaların sayısı ise 50'ye yaklaşıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Dünyanın en yaşlı pandası 'Şinşing' 38 yaşında öldü - Son Dakika


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