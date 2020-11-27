Son dakika haberi... "Dur" ihtarına uymayan hırsız, çaldığı otomobili bırakıp kaçtı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hırsız, çaldığı otomobili bırakıp kaçtı.

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesinde ikamet eden Adem Orhan, akşam saatlerinde otomobilini evinin önüne park etti. Sabah evden çıktığında aracını park ettiği yerde bulamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Cerrah Mahallesinde buldukları aracı takibe aldı.

Ekipleri fark eden ve "dur" ihtarına uymayan hırsız, hızla kaçmaya başladı.

Çeltikci Mahallesi yolundaki bir tarlaya dalan hırsız, yolun bittiği yerde aracı bırakıp kaçtı.

Çevrede yapılan aramalarda, şahsa ulaşılamazken, çalınan araç sahibine teslim edildi.