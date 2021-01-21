Son dakika haberi | "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polisi yaraladı - Son Dakika

Son dakika haberi | "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polisi yaraladı

21.01.2021 16:05
Son dakika haberi |

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kendisini durdurmak isteyen bir polisin yaralanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kendisini durdurmak isteyen bir polisin yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde trafik ekipleri, Menderes Mahallesinde plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu İsmet Paşa Mahallesi Şeyhadil Caddesi'nde trafik ekiplerince durduruldu.

Yakalanan sürücü, tekrar kaçmak isterken motosikleti tutan polis memurunu bir süre sürükledi.

Yere düşerek yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polisi yaraladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşın döviz mevduatı 514 milyon dolar azalarak tarihi zirveden döndü Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Olimpiyat Stadı'nda kritik maç başladı! Canlı anlatım Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! "Yapma" demesine rağmen öpücüklere boğdu         
16:40
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor         
16:23
Aysel Gürel'in kızı 'Sen Ağlama' şarkısı için İGDAŞ'a açtığı davayı kazandı Aysel Gürel'in kızı 'Sen Ağlama' şarkısı için İGDAŞ'a açtığı davayı kazandı         
16:02
Putin'in gizli sarayını ifşa eden video 24 saat içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi Putin'in gizli sarayını ifşa eden video 24 saat içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi         
15:53
Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu? Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?         
15:44
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuyan Amanda Gorman, bir gecede milyonlarca takipçiye ulaştı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuyan Amanda Gorman, bir gecede milyonlarca takipçiye ulaştı         
13:03
Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı         
12:42
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi         
11:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 16:59:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polisi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei