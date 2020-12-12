'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

12.12.2020 03:06
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar, System.String[]

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı, 5 kilometrelik kovalamacayla yakalandı.

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı, 5 kilometrelik kovalamacayla yakalandı. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen 3 şüpheliye, trafik kuralları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 35 DY 424 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. Bülent Angın Bulvarı'ndan Kasım Gülek Bulvarı'na çıkan otomobil sürücüsü, daha sonra Fuzuli Caddesi'nde aracı durdurup, beraberindeki iki arkadaşıyla yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Motosikletli Yunus Polisleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, polis aracına bindirilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de hakaret etti. Şüphelilerin bırakıp, kaçtıkları otomobilde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilere trafik kuralları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.


'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar - Son Dakika


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