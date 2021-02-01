Son dakika haberleri: Dur ihtarından kaçan ve kaza yapan otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Dur ihtarından kaçan ve kaza yapan otomobilde uyuşturucu bulundu

Son dakika haberleri: Dur ihtarından kaçan ve kaza yapan otomobilde uyuşturucu bulundu

01.02.2021 00:29

Son dakika haberi: ANTALYA'da içerisinde 2 kişi bulunan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kaçarken taksiye çarparak kaza yaptı.

ANTALYA'da içerisinde 2 kişi bulunan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kaçarken taksiye çarparak kaza yaptı. 2 kişi yaya olarak olay yerinden kaçarken, otomobil içerisinde yapılan aramada 8 adet ecstasy ve dökülmüş halde bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesinde meydana geldi. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaparken, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 07 ACS 384 plakalı bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, uygulama noktasından hızla uzaklaşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobilin peşine düşerken, otomobil aynı yönde seyir halinde olan Halil Efe Çivik (18) yönetimindeki 07 T 0152 plakalı taksiye çarparak kaldırıma çıktı. Taksi şoförü Halil Efe Çivik, kazayı yara almadan atlattı.

KAZADAN SONRA YAYA KAÇTILAR

Kazanın ardından araçtan inen 2 kişi Tahılpazarı Mahallesi ara sokaklarına doğru yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı yöne doğru arama çalışmaları başlatırken, otomobil içerisinde de inceleme yaptı. Otomobilde 8 adet ecstasy hap ile araç içerisine dökülmüş halde bir miktar metamfetamin uyuşturucunun yanı sıra rambo bıçağı ile 2 adet cep telefonu bulundu. Ekiplerin, yaptığı incelemede kaza yapan otomobilin kiralık olduğu da belirlendi.

Otomobil içerisinde bulunanlardan birinin A.K. olduğunu belirleyen polis ekipleri, 2 şüphelinin kaçtığı yönde arama çalışmaları yaparken verilen eşkale uyan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

'SAĞA ÇEKENE KADAR BANA ÇARPTILAR'

Kaçan otomobildekilerin çarptığı taksi sürücüsü Halil Efe Çivik, aracın çok hızlı bir şekilde arkasından geldiğini, önce kendisine çarpıp ardından kaldırıma çıktığını ifade etti. Çivik, "Çok hızlılardı. Ben otomobilimi yolun sağına çekene kadar bana çarptılar. Ben ileride arabamı durdurana kadar onlar nasıl otomobilden çıkıp kaçtılar anlamadım. Şoför ile yanında biri koşa koşa kaçtılar" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Dur ihtarından kaçan ve kaza yapan otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika


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