Son dakika haberi: Dursunbey'de kenevir operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kenevir bitkisi eken şahsa operasyon düzenledi. Jandarma operasyon esnansında yakalanan şahısın ikametgahında yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ile kubar esrar ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Dursunbey İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen R.Ş. isimli şüphelinin kenevir ekimi yaptığı alanda ve ikametinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 12,42 gram Kubar esrar ve 266 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR