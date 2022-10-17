Son dakika haberi | Duruşma Salonuna Silahla Giren Sivil Polisler, Hakimin Kimlik Tespiti İstemesi Üzerine Salondan Kaçtı

Ankara'da polisler, gözaltına aldıkları eylemcilerin yargılandığı davanın duruşmasına izleyici olarak katıldı. Avukatlar, duruşma salonuna silahla giren sivil polislerin kimliklerinin tespit edilmesini isteyince gerginlik yaşandı. Avukatlar ve bazı izleyiciler, salondan çıkmaya çalışan polisleri durdurmak istedi. Araya çevik kuvvet girdi ve polisler salondan çıkarak adliyeden uzaklaştı. Duruşma salonunun önünde yaşananlar, avukatlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Mahkeme, salonu terk eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Halkevleri'nin iki yıl önce ülke genelinde yaptığı "Yaşamak İstiyoruz" eylemlerinin Ankara ayağında gözaltına alınanlar hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla açılan davanın duruşması, Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşma salonuna, davanın sanıklarını eylemde gözaltına alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler de izleyici olarak katıldı. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti, ancak hakim itirazları reddetti.

Sanık avukatlarından Ender Büyükçulha, soruşturmada yer alan polislerin salonda bulunmalarının ceza usulü açısından sorun teşkil ettiğini belirterek bir kez daha sivil polislerin salondan çıkarılmalarını istedi. Mahkeme, aleniyet ilkesini gerekçe göstererek talebi bir kez daha reddetti.

Daha sonra sanık savunmalarına geçildi. Söz alan sanıkların tamamı, kendilerini baskı altında hissettiklerini, savunma yapmak için uygun koşulların oluşmadığını ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Bunun üzerine sanık avukatları, izleyici kısmında bulunan polis memurlarının kimlik bilgilerinin zapta geçirilmesi talebinde bulundu. Mahkeme ise polis memurlarının sadece sicil numaralarını zapta geçirdi. Sanık avukatı Filiz Orhan, polis memurlarının salona silahla gelip gelmediklerinin tespitini istedi. Polislerden ikisinin üzerlerinde silah olduğunu beyan etmeleri üzerine mahkeme salonu gerildi. Sanık avukatlarının salona silahla giren polis memurlarının kimliklerinin tespit edilmesini istemeleri üzerine, polisler salondan çıkmaya çalıştı. Bazı avukat ve izleyiciler, salondan çıkmaya çalışan polisleri durdurmak istedi. Araya giren çevik kuvvet, duruşma salonuna silahla giren polislerin salondan ayrılmasını sağladı. Yaşanan bu anlar, avukatlar ve izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı

Mahkeme hakimi, duruşma salonundan ayrılan polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmederek duruşmaya ara verdi.