Son dakika haberi | Duruşma Salonuna Silahla Giren Sivil Polisler, Hakimin Kimlik Tespiti İstemesi Üzerine Salondan Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Duruşma Salonuna Silahla Giren Sivil Polisler, Hakimin Kimlik Tespiti İstemesi Üzerine Salondan Kaçtı

17.10.2022 14:21

Gelen son dakika haberine göre Ankara’da polisler, gözaltına aldıkları eylemcilerin yargılandığı davanın duruşmasına izleyici olarak katıldı. Avukatlar, duruşma salonuna silahla giren sivil polislerin kimliklerinin tespit edilmesini isteyince gerginlik yaşandı. Avukatlar ve bazı izleyiciler, salondan çıkmaya çalışan polisleri durdurmak istedi. Araya çevik kuvvet girdi ve polisler salondan çıkarak adliyeden uzaklaştı. Duruşma salonunun önünde yaşananlar, avukatlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Mahkeme, salonu terk eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Ankara'da polisler, gözaltına aldıkları eylemcilerin yargılandığı davanın duruşmasına izleyici olarak katıldı. Avukatlar, duruşma salonuna silahla giren sivil polislerin kimliklerinin tespit edilmesini isteyince gerginlik yaşandı. Avukatlar ve bazı izleyiciler, salondan çıkmaya çalışan polisleri durdurmak istedi. Araya çevik kuvvet girdi ve polisler salondan çıkarak adliyeden uzaklaştı. Duruşma salonunun önünde yaşananlar, avukatlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Mahkeme, salonu terk eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Halkevleri'nin iki yıl önce ülke genelinde yaptığı "Yaşamak İstiyoruz" eylemlerinin Ankara ayağında gözaltına alınanlar hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla açılan davanın duruşması, Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşma salonuna, davanın sanıklarını eylemde gözaltına alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler de izleyici olarak katıldı. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti, ancak hakim itirazları reddetti.

Sanık avukatlarından Ender Büyükçulha, soruşturmada yer alan polislerin salonda bulunmalarının ceza usulü açısından sorun teşkil ettiğini belirterek bir kez daha sivil polislerin salondan çıkarılmalarını istedi. Mahkeme, aleniyet ilkesini gerekçe göstererek talebi bir kez daha reddetti.

Daha sonra sanık savunmalarına geçildi. Söz alan sanıkların tamamı, kendilerini baskı altında hissettiklerini, savunma yapmak için uygun koşulların oluşmadığını ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Bunun üzerine sanık avukatları, izleyici kısmında bulunan polis memurlarının kimlik bilgilerinin zapta geçirilmesi talebinde bulundu. Mahkeme ise polis memurlarının sadece sicil numaralarını zapta geçirdi. Sanık avukatı Filiz Orhan, polis memurlarının salona silahla gelip gelmediklerinin tespitini istedi. Polislerden ikisinin üzerlerinde silah olduğunu beyan etmeleri üzerine mahkeme salonu gerildi. Sanık avukatlarının salona silahla giren polis memurlarının kimliklerinin tespit edilmesini istemeleri üzerine, polisler salondan çıkmaya çalıştı. Bazı avukat ve izleyiciler, salondan çıkmaya çalışan polisleri durdurmak istedi. Araya giren çevik kuvvet, duruşma salonuna silahla giren polislerin salondan ayrılmasını sağladı. Yaşanan bu anlar, avukatlar ve izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı

Mahkeme hakimi, duruşma salonundan ayrılan polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmederek duruşmaya ara verdi.

YORUMLAR
500
İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır'
Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Duruşma Salonuna Silahla Giren Sivil Polisler, Hakimin Kimlik Tespiti İstemesi Üzerine Salondan Kaçtı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 18:20:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Duruşma Salonuna Silahla Giren Sivil Polisler, Hakimin Kimlik Tespiti İstemesi Üzerine Salondan Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement