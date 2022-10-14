Son Dakika | DÜŞEN KOVANDAN ÇIKAN ARILARIN SOKTUĞU ARICI ÖLDÜ - Son Dakika
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Son Dakika | DÜŞEN KOVANDAN ÇIKAN ARILARIN SOKTUĞU ARICI ÖLDÜ

14.10.2022 00:39

Bir son dakika haberine göre TUNCELİ'de, nakliye sırasında devrilen kovandan çıkan çok sayıda arının sokması sonucu, aracıyla hastaneye gitmek isterken yolda fenalaşan ve baygın halde bulunan emekli öğretmen Kenan Duman (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TUNCELİ'de, nakliye sırasında devrilen kovandan çıkan çok sayıda arının sokması sonucu, aracıyla hastaneye gitmek isterken yolda fenalaşan ve baygın halde bulunan emekli öğretmen Kenan Duman (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Duman'ın, arıcılığa bu yılın başlarında başladığı belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Konak mezrasında meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra bu yıl arıcılığıyla başlayan Kenan Duman'ın, başka bölgeye taşıyacağı kovanlarından biri nakliye sırasında düştü. Kovandan çıkan çok sayıda arının saldırısına uğrayan Duman, nakliyecilerin 'Biz götürelim' ısrarına rağmen, tek başına aracına binerek hastaneye doğru yola çıktı. Taşıma işini bitirip yola çıkan nakliyeciler, Duman'ın aracını Aktuluk Mahallesi yakınında gördü. Duman'ı aracın içinde baygın gören nakliyeciler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Duman'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Duman'ın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Kenan Duman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | DÜŞEN KOVANDAN ÇIKAN ARILARIN SOKTUĞU ARICI ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | DÜŞEN KOVANDAN ÇIKAN ARILARIN SOKTUĞU ARICI ÖLDÜ - Son Dakika
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