Son dakika haberi... Düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karakuş'un cansız bedeni İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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