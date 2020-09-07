Son Dakika Haberi... Dusko Tosic: "Fenerbahçe Zahavi'yi transfer ederse ligde en az 20 gol atar"

Guangzhou RF formasıyla geçen sezon 28 maçta 28 gol atan Eran Zahavi'yi takım arkadaşı Dusko Tosic yorumladı: Milli takımıyla attığı gollerle Harry Kane ve Cristiano Ronaldo'yla yarıştı. Fenerbahçe, Eran Zahavi'yi alabilirse büyük iş yapar. Şuna eminim ki eğer transferi gerçekleşirse Türkiye Ligi'nde en az 20 gol atar

Eran Zahavi'nin çok önemli bir futbolcu olduğunu söyleyerek sözlerime başlayayım. Guangzhou RF formasıyla geçen sezon 28 maçta 28 gol attı. Önceki dönemdeki gol sayıları da oldukça fazlaydı. Gollerini sadece Çin'de attığı düşünülmesin. İsrail Milli Takımı'nda da oldukça başarılıydı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde attığı 11 golle; Harry Kane ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerle yarıştı. En önemli özelliklerinden biri çok çalışkan olması... Zahavi, tam bir Alman çalışma disiplinine sahip.

Dusko Tosic, takım arkadaşı Zahavi'nin Instagram hesabında yaptığı son paylaşımın altına, "Eğer kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin" yorumunu yazdı.

Bitirici vuruşları var

Saha içerisinde de çok bitirici şutlar atabiliyor. Sadece 9 numarada değil, forvet arkası, 10 numara ve kanat bölgesinde de oynayabiliyor. Hücum hattında neredeyse tüm bölgelerde görev yapabilme özelliğine sahip. Eğer Fenerbahçe, Zahavi'yi alabilirse büyük iş yapacağını düşünüyorum. Şuna eminim ki eğer transferi gerçekleşirse Türkiye Ligi'nde en az 20 gol atar.

Sosyal medyada Zahavi çılgınlığı

Eran Zahavi, Instagram'dan kendisine 'Come to Fenerbahçe' mesajı atan ünlü spor sitesi 433'e, "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim" yanıtını vermişti. 24 saatte mesaja 1 milyondan fazla beğeni geldi.

Eran'ın kardeşi Avi, Cristiano Ronaldo'nun paylaşımından fazla etkileşim alan bu mesajın rakamlarını paylaşıp 'Wow' yazdı. (Fanatik)