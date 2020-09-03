Son dakika haberi... Düşüp, başını kayaya çarpan çoban hayatını kaybetti - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, keçilerini otlatırken dengesini kaybederek kayaların üzerine düşen çoban Ramazan Güngör (60), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Güngören Mahallesi kırsalında meydana geldi. Çobanlık yapan Ramazan Güngör, keçilerini otlatmak için gittiği mezrada dengesini kaybederek, kayalık alana düştü. Bölgedeki diğer çobanlar durumu fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.