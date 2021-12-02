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Son dakika haberi... Duygu Delen davasında ATK'den şok rapor: 'Duygu düşme anında canlı' - Son Dakika

Son dakika haberi... Duygu Delen davasında ATK'den şok rapor: 'Duygu düşme anında canlı'

02.12.2021 11:35

Son dakika haberi: Duygu Delen davasında ATK'den şok rapor: 'Duygu düşme anında canlı' Duygu Delen davasında beklenen rapor geldi Adli Tıp Kurumu Delen'in ölümüne ilişkin rapor hazırladı Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli...

Duygu Delen davasında ATK'den şok rapor: 'Duygu düşme anında canlı'

Duygu Delen davasında beklenen rapor geldi

Adli Tıp Kurumu Delen'in ölümüne ilişkin rapor hazırladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu rapor hazırladı. Raporda Delen'in düşme anında canlı olduğu belirtilirken kolda ve bacakta tespit edilen ekimozların zemine çarpmayla oluşabilecek nitelikte olduğu aktarıldı.

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapor Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkeme heyeti Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK'den rapor hazırlanmasını talep etmişti. Davanın 4'üncü duruşmasında heyet tarafından ATK'den talep edilen rapor 6'ncı duruşma öncesinde mahkemeye gönderildi.

Mahkemeye gönderilen raporda maktul Delen'in düştüğü esnada canlı olduğu belirtilirken, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesiyle mi yoksa bir başkasının etkisiyle mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği aktarıldı.

"Düştü mü, düşürüldü mü?"

Mahkeme heyeti ATK'den Duygu'da meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.

Raporda olay yeri inceleme ile otopsi raporuna, Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Nadir Arıcan'ın hazırladığı raporla mahkeme heyeti tarafından hazırlatılan bilirkişi raporuna da yer veren ihtisas kurulu, raporun Delen'in ölümüne ilişkin hazırlanan adli ve tıbbi belgelerdeki verilerin değerlendirilmesiyle hazırlandığını belirtti.

"Kendisi mi atladı yoksa bir başkasının etkisiyle mi atıldığı bilinemedi"

Raporda Delen'in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile meydana geldiğini kaydeden kurul, "Yüksekten düşme öncesi ayrıca bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği, sorulduğu üzere kolunda ve bacağında tespit edilen ray şeklindeki ekimozların yüksekten düşme sonrası bulunduğu zemine çarpmasıyla oluşabilecek nitelikte olduğu, kişinin hangi pozisyonda düşmeye başladığının bilinemediği, 3. katta bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebileceği belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Düşme esnasında canlı"

Delen'in düşme esnasında canlı olduğu belirtilen raporda, "Bilinç durumunun bilinemediği, olay yerinde alınan kan lekelerinin tamamının Mehmet Kaplan'a ait olduğu, diğer hususlar hakkında değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile tarafınızca aydınlatılması uygun olacaktır" denildi.

Mahkeme heyeti 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporu Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Genel Kuruluna geri gönderdi. Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Genel Kurulu tarafından rapor hazırlanmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Son dakika haberi... Duygu Delen davasında ATK'den şok rapor: 'Duygu düşme anında canlı'
Son dakika haberi... Duygu Delen davasında ATK'den şok rapor: 'Duygu düşme anında canlı'
Son dakika haberi... Duygu Delen davasında ATK'den şok rapor: 'Duygu düşme anında canlı'
Son dakika haberi... Duygu Delen davasında ATK'den şok rapor: 'Duygu düşme anında canlı'

Adli Tıp Kurumu, Duygu Delen, Gaziantep, Adli Tıp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Duygu Delen davasında ATK'den şok rapor: 'Duygu düşme anında canlı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Duygu Delen davasında ATK'den şok rapor: 'Duygu düşme anında canlı' - Son Dakika
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