DÜZCE Aracın sıkıştırdığı ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü (YENİ GÖRÜNTÜLERLE)

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 15:01

Kaynak: DHA

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