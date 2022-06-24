Düzce'de düzenlenen operasyonda kaçak kesime götürülen 10 at kurtarıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Darıcı Mahallesi 5792 Sokak'taki boş binada hareketlilik olduğu ve çok sayıda atın binaya sokulduğu ihbarı alan emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri operasyon düzenledi.

Binada yapılan aramada, 10 yılkı atı ve kesim için hazırlanan düzenek bulundu.

Kurtarılan atlar, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca 30 kök Hint keneviri ile 30 gram esrar ele geçirilen operasyonda, bina sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı, malzemelere el konuldu.

Atların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye tarafından sahiplendirileceği öğrenildi.