Kaçak kesime götürülen 10 at kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak kesime götürülen 10 at kurtarıldı

24.06.2022 17:21

Düzce'de düzenlenen operasyonda kaçak kesime götürülen 10 at kurtarıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de düzenlenen operasyonda kaçak kesime götürülen 10 at kurtarıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Darıcı Mahallesi 5792 Sokak'taki boş binada hareketlilik olduğu ve çok sayıda atın binaya sokulduğu ihbarı alan emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri operasyon düzenledi.

Binada yapılan aramada, 10 yılkı atı ve kesim için hazırlanan düzenek bulundu.

Kurtarılan atlar, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca 30 kök Hint keneviri ile 30 gram esrar ele geçirilen operasyonda, bina sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı, malzemelere el konuldu.

Atların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye tarafından sahiplendirileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı Kesime giden atları, zabıta kurtardı Kesime giden atları, zabıta kurtardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak kesime götürülen 10 at kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:34 46 yaşındaki adam, evinde sırtından vurulmuş halde bulundu
18:56 Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava düşürüldü
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 19:51:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kaçak kesime götürülen 10 at kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement