Son dakika haberi | Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü ihbarı asılsızmış - Son Dakika
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Son dakika haberi | Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü ihbarı asılsızmış

28.06.2022 10:41
Son dakika haberi | Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü ihbarı asılsızmış

Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de, 2 kişinin Asar Deresi'ne düştüğü ihbarı asılsız çıkınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

DÜZCE'de, 2 kişinin Asar Deresi'ne düştüğü ihbarı asılsız çıkınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

Sağanak nedeniyle debisi yükselen Asar Deresi'ne 2 kişinin düştüğü ihbarı yapıldı. İhbarın ardından dün akşam itfaiye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Dere yatağının iki tarafına tel çekerek biriktirme yapan ekipler, çalılıklarda da arama yaptı. Tüm çabalara rağmen sonuç alınamadı. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması sonrası arama çalışmaları, sonlandırıldı.


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DÜZCE-DEREYE DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI DÜZCE-DEREYE DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü ihbarı asılsızmış - Son Dakika

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