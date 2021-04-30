Arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Tedavisi devam eden Birinci'yi çok sayıda arının soktuğu öğrenildi.

Sesleri duyan yakınları tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Birinci'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 'ne götürdü.

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