Arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Düzce'nin Çilimli ilçesinde kovanlara bakım yaptığı sırada arıların saldırısına uğrayan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde arıcılık yapan Barış Birinci (52), bahçesindeki arı kovanlarının bakımını gerçekleştirmek istedi.
Birinci, kovandan çıkarmaya çalıştığı arıların aniden üzerine gelmesiyle kaçmaya başladı. Uzun süre arılardan kurtulmaya çalışan Birinci, sığındığı ağacın altında baygınlık geçirdi.
Sesleri duyan yakınları tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Birinci'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedavisi devam eden Birinci'yi çok sayıda arının soktuğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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