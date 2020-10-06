Son dakika haber: Bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Düzce'de bir ev ve samanlıkta hasar oluşturan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Gürcüçiftlik köyü Arslan Mahallesi'nde Musa Bayrak'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı samanlıktaki yangın, bitişikteki Ali Keleş'e ait eve sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikada yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangına müdahale etmek isteyen bir kadın ise dumandan etkilendi. 112 Acil Sağlık ekibince ambulansa alınan kadın, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samanlığın tamamen yandığı, evin ise büyük bölümünün zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.