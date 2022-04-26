Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu

26.04.2022 16:01

Son dakika haber... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Ayazlı Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Topçu Demirci (65) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirci'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi içi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Topçu'nun kalp krizi geçirdiğini değerlendiren ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Yol ortasında ölü bulundu Son dakika haberi: Yol ortasında ölü bulundu Son dakika haberi | Alzheimer hastası yaşlı adam geceleyin sokakta ölü bulundu Son dakika haberi | Alzheimer hastası yaşlı adam geceleyin sokakta ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Poyraz Karayel dizisinin kameramanını öldüren sanıklara ceza yağdı: Streç filme sarıp ormanda yakmışlardı
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlamıştı ki canlı yayın uyarısı geldi!
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 16:50:00. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement