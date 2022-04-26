Son dakika haberleri: Bir kişi sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Ayazlı Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Topçu Demirci (65) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirci'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi içi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Topçu'nun kalp krizi geçirdiğini değerlendiren ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.