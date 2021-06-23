Düzce'de, elektrik tellerine temas eden ıhlamur ağacının dallarını kesmek için çıktığı ağaçta fenalaşarak mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Çay Mahallesi mevkisinde yaşayan Hüseyin Can (65), elektrik tellerine değen ıhlamur ağacının dallarını kesmek için ağaca çıktı.

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Can, ağaçta rahatsızlanınca inemedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekibi, ağaca merdiven yardımıyla ulaşarak Can'ı aşağıya indirdi.