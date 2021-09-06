Ağır yaralı sürücünün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan ağır yaralı Fatma Arabacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ters dönen traktörün altında kalan sürücü ile eşi Fatma Arabacı, jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Düzce 'nin Çilimli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Düzce'de devrilen traktörün altında kalan çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı - Son Dakika

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