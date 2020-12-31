Düzce'de ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Dumandan hafif şekilde etkilenen bir kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Düzce itfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin yetkilileri sevk edildi.

Sancaklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ali Taşkıran'a ait ekmek fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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