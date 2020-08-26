DÜZCE (İHA) – Düzce'de boş arazide oyun oynayan çocukların yaktığı ateş rüzgarın etkisi ile fındıklığa sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında 2 dönüm fındıklık küle döndü.

Yangın, Düzce Beyciler Mahallesi'nde bulunan bir toplu konut sitesine yakın fındıklıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazi üzerinde oyun oynayan çocukların yaktığı ateş rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Bir anda fındıklığa sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yerleşim yerine kadar ulaşmadan yangını söndüren ekiplerin çalışmasını ise sitedeki vatandaşlar dikkatle izledi. Yangın nedeni ile 2 dönümlük fındıklık tamamen yanarken, emniyet ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE