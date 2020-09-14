DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki iki araç geçtiğimiz günlerde donanımlarının yapılması amacıyla İzmir'e gönderilmişti. Araçların donanım montaj süreçlerinden ilk fotoğraflar geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün itfaiye teşkilatında yapılacak yenilikler kapsamında teşkilat bünyesinde bulunan iki kamyonun gerekli teknik malzemelerle donatılması konusunda yaptığı girişimler sonuçlarını verdi. Yangın müdahale aracı olarak hazırlanmak üzere İzmir'e gönderilen kamyonlardan ilk fotoğraflar da Başkan Özlü'ye ulaştı. 2 adet kamyon tipi itfaiye aracı yapılan çalışmalarla üst yapısı 6 ton su ve 300 litre müdahale köpüğü kapasiteli olacak şekilde hazırlanıyor. Ayrıca her iki araca dakikada 3 ton su sağlayacak ithal pompa donanımı sağlanıyor. Başkan Özlü'nün yepyeni bir itfaiye teşkilatı müjdesini vermesi ile birlikte itfaiye hizmetlerinde kalitenin artırılması ve yenileme çalışmaları süreç içinde devam edecek. - DÜZCE