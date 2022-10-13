Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir , Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve protokol üyeleri de gösteriyi takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Jandarma, helikopterle 'üzüm salkımı' gösterisi yaptı - Son Dakika

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