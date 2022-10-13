Son dakika haber... Jandarma, helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Jandarma, helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi yaptı

13.10.2022 17:40

Son dakika gündem haberi: Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Düzce Gençlik Günleri" etkinlikleri çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı "üzüm salkımı" gösterisi sundu.

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Düzce Gençlik Günleri" etkinlikleri çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı "üzüm salkımı" gösterisi sundu.

Anıtpark Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin gösterisiyle başlayan etkinlikte, vatandaşlar seslendirilen mehter marşlarına eşlik etti.

Etkinlikte, daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopterinin "Üzüm Salkımı" gösterisi sunuldu. Gökyüzündeki gösteriyi ilgiyle izleyen alandaki vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve protokol üyeleri de gösteriyi takip etti.

YORUMLAR
500
Bir kent bu gösteriye kilitlendi Bir kent bu gösteriye kilitlendi 'Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme' sempozyumu başladı 'Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme' sempozyumu başladı
Kaynak: AA

Düzce Belediyesi, Jandarma, gençlik, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Jandarma, helikopterle 'üzüm salkımı' gösterisi yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:32 Lübnan ile İsrail deniz sınırı konusunda anlaşma sağladı
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:25 Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:32 CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
19:21 İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 21:42:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Jandarma, helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement