Son dakika haberi... Düzce'de Kaldırımsız cadde ve sokak kalmayacak - Son Dakika

Son dakika haberi... Düzce'de Kaldırımsız cadde ve sokak kalmayacak

Son dakika habere göre DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi şehrin modernizasyonu ve yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi şehrin modernizasyonu ve yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şehrin dört bir yanında yol bakım-onarım ve yenileme çalışmaları devam ederken, bir yandan da kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda, dört bölgeye ayrılan şehrin 56 mahallesinin cadde ve sokaklarında deforme olan kaldırımlarda yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Yaz dönemi boyunca yürütülecek çalışmalar İstanbul Caddesi, Cedidiye, Camikebir, Aziziye ve Azmimilli Mahallelerinde sürdürülüyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gerçekleştirilen çalışmalarla şehrin 56 mahallesinde yollara kalite ve konfor kazandırıldığı belirtilerek, "Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan planlama kapsamında cadde ve sokaklarımızda ki kaldırımlarda hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Ekiplerimizce bir yandan asfalt yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ile yeni yol ve yol genişletme çalışmaları sürdürülürken bir yandan da kaldırım-tretuvar yenileme ve bakım-onarım çalışmaları ile taşıt ve yaya ulaşımını elverişli hale getiriyoruz. Çalışmalarımızla şehrimizin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz" denildi. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Düzce'de Kaldırımsız cadde ve sokak kalmayacak - Son Dakika

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