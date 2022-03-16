Son dakika haberi! Düzce'de karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Düzce'de karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı

16.03.2022 14:37
Son dakika haberi! Düzce'de karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler: Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift ve kızları hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift ve kızları hastanede tedavi altına alındı.

Ağa Mahallesi 2008 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yaşayan Yaşar (57) ve Gülnaz B. (55) çifti ile kızları Melek B. (22), gece yatmadan önce sobayı yakarak uykuya daldı.

Camlardan dumanların çıktığını fark eden komşuları, evdekilere ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polis kontrolünde eve giren sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 kişiyi baygın halde yatarken buldu.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aileden baba ve kızı, oksijen tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çiftin ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Düzce'de karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Düzce'de karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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