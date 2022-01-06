Son dakika haberi: Düzce'de "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izleyen şehit aileleri duygulandı - Son Dakika

Düzce'de şehit aileleri, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izleyerek duygulu anlar yaşadı.

Düzce Valiliği Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğünce şehit ailelerinin 1 Ocak'ta vizyona giren filmi izlemesi için organizasyon yapıldı.

Evlerinden araçlarla alınan şehit aileleri, sinema salonuna getirildi.

Filmi ilgiyle izleyen şehit aileleri, gözyaşlarına hakim olamadı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere, filmi izlerken hep beraber duygulandıklarını belirterek, "Allah razı olsun, kahramanlık böyle bir şey. Şehitlerimizin, kahramanlarımızın ruhları şad olsun." dedi.

Hakkari Dağlıca'da 2015'te şehit düşen er Cihan Aksarı'nın babası Cemal Aksarı da güzel bir film izlediklerini dile getirerek, "Eren Bülbül olayında yeniden gördük ki milletimiz tek yürek ve tek bayrak. Bu milletten Allah razı olsun. Bizler nice Eren'ler yetiştireceğiz. Terörün kökünü yok edeceğiz. Bizim korkumuz yok, onlar korksunlar. Duygulanmamak elde değil. Bu gün 15 yaşında bir kardeşimiz vatanı için seve seve canını veriyorsa diyecek bir şey yok." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan ise çok duygulandıklarını ve filmin çok güzel olduğunu kaydetti.