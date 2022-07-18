Diğer işçiler ve haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ile sağlık ekiplerince ağacın altından güçlükle çıkarılan Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi öldü - Son Dakika

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