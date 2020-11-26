Kovid-19 tedbirleri meydan ve işlek caddelerde sıkılaştırıldı - Son Dakika

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlileri kapsamında bazı cadde ve sokaklara bariyer konularak, girişler HES kodu ve ateş ölçümünün ardından gerçekleştiriliyor.

Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kent merkezinde yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark, Cedidiye ve Valilik meydanlarıyla Spor Sokak girişlerine polis ekipleri bariyer koyarak kontrol noktası oluşturdu.

Alınan kararlar çerçevesinde söz konusu meydan, cadde ve sokağa girmek isteyenlerin HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor.