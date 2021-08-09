Düzce'de motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Mimar Sinan Caddesi'nde seyreden yabancı uyruklu Feras A. idaresindeki motosiklet, caddeye dönmek isteyen Hüseyin D'nin (72) kullandığı bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere düşen sürücülerden Hüseyin D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, sürücü Feras A'ya, ehliyeti ve motosikletin plakası olmadığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.
Motosiklet, daha sonra çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na götürüldü.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika