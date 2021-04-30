Son dakika haberi: Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı kamyonet EDS direğine çarptı - Son Dakika

Araçtan polis ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, R.Ç'nin kullandığı nakliye firmasına ait 81 ABK 808 plakalı kamyonet, Saatçigil Caddesi'ndeki uygulama noktasına girmeyerek yoluna devam etti.

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