Son Dakika | Düzce'de selde torunuyla mahsur kalan kadını kurtarmak için seferber oldular

Son dakika 3. sayfa haberi... Düzce'de selde torunuyla mahsur kalan kadını kurtarmak için seferber oldular Düzce'nin Cumayeri ilçesinde selin etkili olduğu bölgede torunuyla birlikte kalan Mercan Kotan ekiplerin yoğun çabası sonucunda kurtarıldı.

Düzce'de selde torunuyla mahsur kalan kadını kurtarmak için seferber oldular DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde selin etkili olduğu bölgede torunuyla birlikte kalan Mercan Kotan ekiplerin yoğun çabası sonucunda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köyü Dere mahallede torunuyla birlikte yaşayan Mercan Kotan (62), evine giden yolun sel nedeniyle kapanmasının ardından itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kotan'ın yaşadığı eve normal yollardan ulaşamayan ekipler, ormanlık ve dik yamaçlardan geçerek kadın ve torununun evine ulaştı. Ekipler, Mercan Kotan ve torununu mahsur kaldıkları evden alarak Cumayeri ilçesine akrabalarının yanına götürdü. Torunuyla birlikte mahsur kaldığı evden kurtarılan Kotan, "Selden korkuyoruz. Torunla beraber gidiyoruz" dedi.

Son Dakika

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