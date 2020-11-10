Son dakika haberi! Düzce'de semt pazarında koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Maskesiz pazar yerine girişlere izin vermeyen ekiplerin, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerinin devam ettiği ifade edildi.

Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgede maske ve sosyal mesafe kontrolü gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle her hafta Hamidiye Mahallesinde kurulan salı pazarında denetimlerde bulundu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi salı pazarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

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