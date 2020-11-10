Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi salı pazarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle her hafta Hamidiye Mahallesinde kurulan salı pazarında denetimlerde bulundu.
Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgede maske ve sosyal mesafe kontrolü gerçekleştirdi.
Denetimlerde vatandaşların ateş ölçümlerinin yanı sıra maskesiz dolaşan kişilere yönelik işlem yapıldı.
Maskesiz pazar yerine girişlere izin vermeyen ekiplerin, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerinin devam ettiği ifade edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Düzce'de semt pazarında koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika