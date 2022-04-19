Düzce'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen H.G'yi takibe aldı.
Ekipler, şüpheliyi Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yakaladı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Düzce'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika