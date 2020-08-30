Son dakika haberi! - Düzce'de trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

- Düzce'de trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere ceza yağdı

DÜZCE - Düzce'de vatandaşlar tarafından yoğun şikayetin geldiği bölgede uygulama yapan polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde trafik kurallarına uymayan 52 araca cezai işlem uyguladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine trafik kurallarına uymayan, abart egzoz kullanan ve trafiği tehlikeye sokan sürücülerin hakkında yoğun şikayet gelen alanlar ile vatandaşların sık sık şikayet ettiği noktalarda denetim yaptı. Düzce Üniversitesi yerleşkesinin de içinde bulunduğu Konuralp Mahallesi kafeler bölgesinde denetim yapan trafik ekipleri tarafından 326 araç kontrol edildi. Kontrollerde 6 sürücüye sürücüsüz belgesiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 4 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten, 14 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, 2 sürücüye zorunlu trafik sigortası yaptırmamaktan, 2 alkollü sürücüye ile diğer maddelerden 18 sürücü olmak üzere 52 araca 30 bin 612 lira idari para cezası uyguladı.

Yetkililer denetimlerin arttırılarak devam edeceğini özellikle vatandaşları rahatsız eden sürücülere izin verilmeyeceğini söylediler.