Son dakika haberi | Düzce'de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi | Düzce'de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama

08.03.2022 18:13
Son dakika haberi | Düzce'de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haber: Düzce'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu hap operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu hap operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Düzce'den uyuşturucu içerikli hap sevkiyatı yapılacağı şeklinde gelen istihbaratı değerlendirdi. Şahsa yönelik olarak operasyon yapan ekipler, bir kişiyi 1456 adet sentetik ecza ile yakaladı. Şahıs gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Son dakika haberi | Düzce'de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Düzce'de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Düzce'de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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