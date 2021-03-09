Son dakika haberi: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberler: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekiplerce durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 200 uyuşturucu hap, değişik marka ve miktarlarda 834 sahte kaçak içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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