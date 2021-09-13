Son dakika haberi... Düzce'de uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve sahte dövizle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 420 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 7 sahte 50 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan zanlı hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu ile parada sahtecilik suçlarından adli işlem yapıldı.