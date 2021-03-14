Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaktığı ateşin üzerine düştüğü öne sürülen kişi yanarak hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Çayağzı köyü Avul mevkisindeki fındık bahçesindeki dalları yakan Mehmet Alkan (59), bir anda dengesini kaybederek ateşin üzerine düştü.
Eşinin çabalarına rağmen alevlerin arasından kurtulamayan Alkan, olay yerinde yanarak yaşamını yitirdi.
Alkan'ın ölüm haberi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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