Son dakika haberi... Düzce Kız Sevgi Evi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Düzce'de sevgi evinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde bulunan Düzce Kız Sevgi Evi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir odada çıkan yangın nedeniyle evi yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Binada kalan çocuklar ise kontrollü şekilde tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilen bir kız çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, tahliye edilen çocukların bu akşam için başka bir kampüste kalacağını belirtti.