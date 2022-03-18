Son dakika haberi... Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

18.03.2022 16:19

Son dakika haber... Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.

Son dakika haberi... Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı
Son dakika haberi... Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı
Son dakika haberi... Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

YORUMLAR
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TEM Otoyolu, Tragger, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı - Son Dakika
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