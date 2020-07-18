Son dakika haberi... Düzce Valisi sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Düzce Valisi sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika güncel haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin Beyköy beldesinde yer alan 1. Organize Sanayi bölgesinde deri fabrikası ile döküm fabrikalarında incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin Beyköy beldesinde yer alan 1. Organize Sanayi bölgesinde deri fabrikası ile döküm fabrikalarında incelemelerde bulundu. Atay "Düzce'nin gelişimine katkı sağlayan iş dünyasının her zaman yanındayız" dedi.


Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile birlikte sanayi kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimlerini sürdüren deri fabrikası ile döküm fabrikalarını ziyaret eden Vali Atay, Düzce'nin gelişimine katkı sağlayan iş dünyasının her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Atay, deri fabrikasında ilk olarak fabrika yönetiminden üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İşçilerle de bir araya gelen Atay, daha sonra enerji, otomotiv, vana, pompa, tarım ve makine sektörlerinde kullanılan döküm parçaları üretimi gerçekleştiren Döküm fabrikasını ziyaret ederek, fabrika yönetiminden üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Atay fabrika ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada: " Düzce'nin gelişimine katkı sağlayan iş dünyasının her zaman yanındayız" dedi. - DÜZCE

Beyköy, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Düzce Valisi sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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