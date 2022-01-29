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Son dakika haberi: Düzensiz göç ile mücadele uygulamasında 127 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Düzensiz göç ile mücadele uygulamasında 127 gözaltı

29.01.2022 21:06

Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 36 bin 126 personel ile 8 bin 820 noktada gerçekleştirilen 'Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması'nda, 72'si yabancı uyruklu 127 organizatörün gözaltına alındığı, 2 bin 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 36 bin 126 personel ile 8 bin 820 noktada gerçekleştirilen 'Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması'nda, 72'si yabancı uyruklu 127 organizatörün gözaltına alındığı, 2 bin 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında dün 36 bin 126 personel ve 608 dedektör köpeğin katılımı ile uygulama yapıldı.

127 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamada; 6 bin 625 metruk bina, 10 bin 365 umuma açık yer, 352 terminal ve 4 bin 205 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 547 yer kontrol edildi. 72'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 127 organizatör gözaltına alınırken, 2 bin 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca 25'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 732 aranan kişi tespit edildi. 2'si organizatör, bin 235'i göçmen ve 99'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam bin 336 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca yakalanan organizatör ve düzensiz göçmenler arasından 6 terör örgütü üyesi de tespit edildi.

Uygulamada; 7 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, 13 sahte pasaport, 9 sahte T6 formu ve yol izin belgesi, 6 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 4 adet mermi, 5 kesici-delici alet, 42 gram esrar, 80 gram eroin, 10 gram bonzai, 419 gram metamfetamin, 65 ecstasy hap ele geçirildi.

Son dakika haberi: Düzensiz göç ile mücadele uygulamasında 127 gözaltı
Son dakika haberi: Düzensiz göç ile mücadele uygulamasında 127 gözaltı
Son dakika haberi: Düzensiz göç ile mücadele uygulamasında 127 gözaltı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Düzensiz göç ile mücadele uygulamasında 127 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Düzensiz göç ile mücadele uygulamasında 127 gözaltı - Son Dakika
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