Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı

13.05.2022 13:23
Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı

Son dakika haber... İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Türkiye genelinde 8 bin 157 noktada yapılan 'huzur' uygulamasında; 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı, 29 organizatör de gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Türkiye genelinde 8 bin 157 noktada yapılan 'huzur' uygulamasında; 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı, 29 organizatör de gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde; Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi için 'huzur' operasyonu yapıldı. Yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla oturdukları bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar, balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları tek tek kontrol edildi.

ARANAN 749 KİŞİ TESPİT EDİLDİ38 bin 303 personel ve 174 dedektör köpeği ile 8 bin 157 noktada yapılan uygulamada; 6 bin 601 metruk bina, 11 bin 577 umuma açık yer, 494 terminal ve 3 bin 947 diğer yerler olmak üzere toplam 22 bin 619 yer kontrol edildi. Uygulamada 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 organizatör gözaltına alındı. 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı. 48'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 749 aranan kişi tespit edildi.1294 KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM

1199'u yabancı uyruklu ve 95'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1294 kişiye idari yaptırım uygulandı. Uygulamada 14 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil ve 3 tekne-botun düzensiz göç için kullanıldığı tespit edildi; 9 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 33 mermi, 19 sahte pasaport, 2 sahte kimlik, 240 gram esrar, 50 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 21 sentetik ecza, 3 bin 400 makaron ve 1440 paket kaçak sigara elde edildi.


Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı
Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı
Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı
Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı
Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı
Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı
Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı
Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı
Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı - Son Dakika
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