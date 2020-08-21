Son dakika haberi: Dynacor'da atama kararı

Dynacor Gold Mines, PX Group SA CEO'su Philippe Chave'nin Yönetim Kurulu'na atandığını açıkladı.

Zanaatkarlara ve küçük ölçekli madencilere hizmet veren uluslararası cevher satın alma ve işleme şirketi Dynacor Gold Mines, PX Group SA CEO'su Philippe Chave'nin Yönetim Kurulu'na atandığını duyurdu.

Dynacor Başkan ve CEO'su Jean Martineau, "Philippe'in Dynacor Yönetim Kurulu'na katıldığını görmek bizi heyecanlandırıyor" diyerek "Philippe'in küresel bir ortamda kanıtlanmış iş ve geliştirme becerileri, dünya çapındaki kurumsal yatırımcılarla kurduğu ortaklıklar ve değerli metaller sektöründeki uzmanlığı, Dynacor ve hissedarları için uluslararası büyümeye önemli bir katma değer sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL