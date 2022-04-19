Son dakika haberi... E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada

19.04.2022 08:42
Son dakika haberi... E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada

Son dakika habere göre 5 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde motosikletli sürücü direksiyonu bırakıp ayağa kalktı, yetmedi kaskı çıkarıp kendisini kaydeden arkadaşına pozlar verdi.

E-5 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde motosikletli sürücü direksiyonu bırakıp ayağa kalktı, yetmedi kaskı çıkarıp kendisini kaydeden arkadaşına pozlar verdi. Motosiklet sürücüsünün adeta ölümle dansı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu Haliç Köprüsü Ankara istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsünün tehlikeli motosiklet şovu korku dolu anlar yaşattı. Seyir halindeki motosikletli, yanında başka bir motosiklette bulunan arkadaşına telefonla kendisini kaydetmesini istedi. Arkadaşının çekmeye başladığı sırada motosiklet sürücüsü seyir halindeyken tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Ayağa kalkıp motosikletin direksiyonunu bırakan sürücü, bir süre sonra kafasındaki kaskı da çıkarttı. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü kaskı kafasına geri takarak arkadaşına pozlar vermeye başladı. Motosikletlinin canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli motosiklet şovu ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kara yollarında durum Kara yollarında durum Son Dakika | FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı Son Dakika | FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı

Motosiklet, Ankara, Haliç, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
08:45 19 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?
08:35 Türkiye'den Filistin ve Mescid-i Aksa hamlesi! Erdoğan, Herzog'u arayacak
08:29 Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap!
08:26 Mersin 8 yaşındaki Nur için seferber oldu! Kokuya duyarlı köpeklerle aranıyor
08:08 19 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? Yurt genelinde sağanak yağış ve bulutlu bir hava hakim
08:02 Cep telefonu alacaklar dikkat! ÖTV matrahları artırıldı
07:58 Ukrayna lideri Zelenski: Rusya Donbass'ta taarruza başladı, kendimizi savunacağız
07:55 İsrail ordusu Gazze'de Hamas'ı vurduğunu açıkladı! Hamas: Roketlerle karşılık verildi
07:51 Demet Evgar'ın bebeği göründü! Ünlü oyuncunun karnı burnunda ayna pozları çok konuşulur!..
00:26 Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 08:53:19. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümle dansı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement