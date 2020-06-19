Son dakika haberi... e-Ticarette "güven damgası" sayısı artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "güven damgası" alan şirket sayının 18'e ulaştığını belirterek, "Vatandaşlarımıza, güven damgası almış sitelerimizi tercih etmeleri çağrısı yapıyorum." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen, "Güven Damgası Tanıtım Toplantısı"nda değerlendirmede bulundu.

Ticaret Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ticaretin devamına yönelik çok sayıda yeniliğe imza attığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda e-ticareti kayıt altına almak üzere Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kurulduğunu ve 20 bine yakın firmanın kayıt altına alındığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, geçen ay "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyası başlatıldığını anımsatarak, 28 firmanın KOBİ'lere yönelik avantajlı paketlerle kampanyaya katıldığını bildirdi.

Kovid-19 salgın sürecinin, dijital dönüşümü daha da hızlandırdığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde internet kullanıcılarının online alışveriş yapma oranı her geçen gün artsa da dünya ortalamasının oldukça gerisinde. Online alışverişin önündeki en büyük engel ise güven eksikliği. Tüketiciler, kredi kartı bilgilerini ve kişisel verilerini paylaşmak istemiyor. Yasal çerçeveye uygun hazırlanmayan mecralar da maalesef bu sorunları körüklüyor. İşte bu güven sorununun önüne geçebilmek için Ticaret Bakanımızın da gayretiyle e-ticarette güven damgası hayatımıza girdi."

"Gönül rahatlığıyla sloganımızla kampanyamızı başlatıyoruz"

TOBB olarak Ticaret Bakanlığı himayelerinde, e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu damgayı alan şirketlerin, internet sitelerinin teknik altyapısını, bakanlığın yayımladığı mevzuata uygun tasarlarken, düzenli olarak yaptırdıkları sızma testleriyle müşteri verilerini, olası internet korsancılığına karşı koruduklarını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"100'den fazla kriteri kontrol ederek, ilgili şartları sağladığını kanıtlayan e-ticaret siteleri, sürecin sonunda 'güven damgası' alıyor ve internet sitelerinde "TR-GO" logosunu yerleştirmelerine izin veriyoruz. Birliğimiz bünyesinde kurduğumuz şikayet hattımızla tüketicilerimiz ve güven damgası almış e-ticaret sitelerimiz arasında köprü vazifesi görüyoruz. Ocak ayında, Ticaret Bakanımız Pekcan'ın ev sahipliğinde, güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine güven damgasını törenle takdim etmiştik. Güven damgası alan ilave 6 şirketimizle birlikte, bugün sayımız 18'e çıktı. 'Gönül rahatlığıyla' sloganımızla kampanyamızı başlatıyor ve tüketicilerimize gönül rahatlığıyla bu sitelerden alışveriş yapabilirsiniz diyoruz. Vatandaşlarımıza, güven damgası almış sitelerimizi tercih etmeleri çağrısı yapıyorum."

Hisarcıklıoğlu'nun ardından, "güven damgası" alan Gitti Gidiyor, Hepsiburada, Modanisa, PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler, Sahibinden, Pegasus Hava Taşımacılığı, Trendyol, Sefamerve, Sarar Büyük Mağazacılık, Arçelik, Beko, Farmasi, Migros, Sigortam.net, Avansas, Avansaspro, N11 ve Ebebek firma yetkilileri de görüşlerini paylaştı.