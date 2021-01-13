Eber Gölü\'ndeki sazlık alanda üçüncü kez yangın çıktı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesi sınırlarında yer Eber Gölü'nün sularının çekildiği alanda yangın çıktı. 7 ayrı noktada kamışların alev aldığı yangında 4 kilometre uzunluğunda yaklaşık 8 bin dekar alan zarar gördü.

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçe sınırlarındaki 10 köyün geçim kaynağı olan Eber Gölü'nün sazlık alanında üçüncü kez yangın çıktı. Bolvadin ilçesine bağlı Dibev köyü civarından başlayan ve Çay ilçe sınırlarına kadar olan bölümde kamışların tutuştuğu yangında alevler zaman zaman 5 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Eber Gölü'nde 8 Aralık, 13 Aralık ve bu gece meydana gelen büyük yangınlarda sabotaj ihtimalleri daha da güçlendi. Gölde suların çekildiği kısımlarda yaşanan yangınlar son bir ay içerisinde yaşanan üçüncü büyük yangın olarak kayıtlara geçti.

Yangına Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler araçlarını, gölün sularının çekildiği bölümlerine girerek müdahale etti. Şiddetli rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede 4 kilometre uzunluğunda yaklaşık 8 bin dekar alandaki kamışların yanmasına neden oldu.Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürü Ümit Çınar , Eber Gölü'nün kamışlık alanlarında farklı noktalarda son günlerde çok sayıda yangın olduğuna dikkati çekerek, "İtfaiye olarak biz sürekli gölde çıkan yangınlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Bugünkü yangında da kuzey güney istikametinde 4 kilometre uzunluğundaki alanda bir alev yumağı vardı. 7 ile 8 bin dekar arazideki kamışların yandığını düşünüyoruz. Nöbet tuttuğumuz günler ve zorunlu müdahale etmemiz gereken yerler oldu. Bazı yerlerde çıkan yangınlara da müdahale edemedik. Araçlarımız giremiyor ve can güvenliği sıkıntısı oluşuyor. Biz bu göl neden yakılıyor anlamıyoruz. Pek çok insan buradan ekmek kazanıyor. Neden bunu yapıyorlar bir türlü anlamıyoruz?" dedi.Yangınların avcılar tarafından çıkarılabileceğini iddia eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğu Koruma ve Bioizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş de "Yazları zaten 40-45 yangın çıkıyor irili ufaklı ama bir ayda üçüncü kez büyük çaplı bir yangın cereyan etti. Buranın bioçeşitliliği açısında ele aldığımız zaman da 146 tane kuş türümüz var. 40 tanesi zaten yerli ırk dediğimiz kendi kuşumuz yani göç etmeyen kuş. Bir çift saz kedisi var, onu izlemedeyiz, hemen bu bölgeye de çok yakın. Tedirginliğimiz oydu. Bioçeşitliliğimize ciddi zarar veriyor. Ben buradan farklı bir açılım yapmak istiyorum. Kafamda artık senaryolar oluşmaya başlıyor yani. Çünkü her iki salının üstüne denk geliyorsa bir olay çarşamba günleri avcılık var ise bu kuşların hareketliliğini sağlamak için yakma diye kötü bir senaryo diye düşünüyorum" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri bazı noktalardaki yangını kontrol altına alırken, bazı noktalarda ise yangın devam ediyor.