Son dakika haberi! ECOWAS'tan, Fildişi Sahili'nde muhalefete "boykotu tekrar düşünün" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi! ECOWAS'tan, Fildişi Sahili'nde muhalefete "boykotu tekrar düşünün" çağrısı

20.10.2020 02:17
Son dakika haberi! ECOWAS'tan, Fildişi Sahili'nde muhalefete

Bir son dakika haberine göre Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimini boykot edeceğini açıklayan muhalefete, bu kararı tekrar düşünme çağrısı yaptı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimini boykot edeceğini açıklayan muhalefete, bu kararı tekrar düşünme çağrısı yaptı.

ECOWAS dönem başkanlığını üstlenen Gana'dan başkent Abidjan'a gelen heyet, 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, seçimde yarışacak eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie ve eski Başbakan Affi N'Guessan'ın, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına ilişkin boykot ve sivil itaatsizlik çağrısını tekrar düşünmeleri gerektiği belirtildi.

Bağımsız Seçim Komisyonuna da adaylar arasında görüşmeleri sürdürmesi çağrısı yapılan açıklamada, yetkililerin, güvenlik güçlerini, işlerini yaparken tarafsız, sakin ve profesyonel kalma konusunda uyarmaları gerektiği vurgulandı.

Fildişi Sahili'nde adayların seçim kampanyası 15 Ekim'de başlamıştı.

Bedie ve N'Guessan, 16 Ekim'de destekçilerini, sivil itaatsizliğe ve Ouattara'nın 3'üncü döneminin önüne geçmek için seçim sürecine ilişkin yürütülen tüm operasyonları mümkün mertebe engellemeye davet etmişti.

Hafta sonundan bu yana 4 kişi öldü

Öte yandan, yerel medyada çıkan haberlere göre, Abidjan'a 60 kilometre mesafede bulunan Bonoua kentinde düzenlenen hükümet karşıtı eylemlerde 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda eylemci yaralandı.

Cumartesi günü ülkenin doğusundaki Bongouanou'da düzenlenen eylemlerde ise muhalefete göre 3 kişi hayatını kaybetti.

44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi

Anayasa Komisyonu 14 Eylül'de cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 44 başvurudan 4'ünün kabul edildiğini duyurmuştu.

Tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın başvurusu kabul edilmiş, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro'nun başvuruları ise daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Bedie, eski Başbakan N'Guessan ve Milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.

Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanı, Afrika, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ECOWAS'tan, Fildişi Sahili'nde muhalefete 'boykotu tekrar düşünün' çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a jet yanıt: Niyetiniz ve pazarlıklarınız ifşa olmuştur İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ülkesine davet etti Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı
Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor         
00:43
Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı         
00:21
Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu         
20:47
"Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız" diyen Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı         
19:25
SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler         
17:44
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı         
15:29
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 02:27:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! ECOWAS'tan, Fildişi Sahili'nde muhalefete "boykotu tekrar düşünün" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei