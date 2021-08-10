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Son dakika haberi | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya tutuklama talebi - Son Dakika

Son dakika haberi | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya tutuklama talebi

10.08.2021 19:04
Son dakika haberi | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya tutuklama talebi, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Başkentte intihar ederek yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli Y.G., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Başkentte intihar ederek yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli Y.G., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çankaya'da bir binanın 15'inci katından atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Buradaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Y.G., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı. - ANKARA

İntihar, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya tutuklama talebi - Son Dakika


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